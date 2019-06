07/06/2019

Suv di segmento C, Haval H2, è prodotto da un brand che rientra nell’orbita del gruppo cinese Great Wall. Disponibile in Italia a aprtire da settembre 2019, il veicolo si propone con un appeal elegante abbinato al grande comfort degli interni, che accoglie comodamente fino a cinque occupanti. Grazie a una gamma di tonalità ricca, il cliente può personalizzare la vettura secondo il proprio gusto e inclinazione.



Gli interni offrono una ricca dotazione, dove anche gli optional sono di serie. Il listino prevede due versioni: Easy, con un’ottima dotazione base, e la Premium full optional con interni in pelle. Il volante ingloba diversi pulsanti, anche quelli per regolare l’impianto audio, il controllo Bluetooth e il cruise control.



L’equipaggiamento include un sedile guida regolabile elettricamente a sei vie, Start & Stop, Sistema di accesso senza chiave, climatizzatore automatico bizona, sistema di infotainment, tettuccio apribile elettricamente. Diversi i dispositivi dedicati alla sicurezza attiva e passiva. Il motore in uso sulla versione destinata al mercato italiano è il 1.497 cc turbo a benzina, a 16 valvole, da 140 CV.