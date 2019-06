Renault Koleos 2019

12/06/2019

Nuova generazione per Renault Koleos, il suv offre nuove motorizzazioni più performanti ed efficienti, oltre a maggiori dispositivi tecnologici a bordo. Il look è elegante. Spicca nel frontale la griglia della calandra dai rilievi più evidenti, mentre in coda l doppio terminale di scarico conferisce un tocco di sportività. Tra le dotazioni troviamo i cerchi in lega diamantati da 18 pollici e da 19 pollici.



Nel listino è inclusa nuova tinta di carrozzeria, Rouge Millésime. L’atmosfera a bordo mette in evidenza cromature satinate per gli inserti del volante, la leva del cambio e le bocchette; materiali soft per il cruscotto e le guarnizioni delle porte.



Koleos adotta una nuova generazione di motori Blue dCi Renault dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento, prodotti in due livelli: Blue dCi 150 X-Tronic e Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i. I motori Blue dCi di Nuovo Koleos sono associati a una trasmissione automatica X-Tronic di ultima generazione.



La vettura può contare anche su una dotazione completa di dispositivi di assistenza alla guida A seconda delle versioni, la nuova Koleos può essere dotata di fari a LED Pure Vision che fungono da abbaglianti e anabbaglianti.