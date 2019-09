04/09/2019

City car elettrica ideale per la mobilità green, la Honda e si presenta con un design essenziale, espressione di uno stile di vita urbano, funzionale ed attivo. La vettura propone un sistema di retrovisori laterali digitali che sostituiscono i tradizionali specchietti laterali, utilizzando videocamere compatte per proiettare immagini sui due schermicollocati ai lati dell'abitacolo.



Altra caratteristica sono le maniglie a scomparsa delle portiere. A bordo la plancia digitale è composta da cinque display HD del sistema di infotainment di nuova generazione. La propulsione si affida ad un motore elettrico, disponibile nella versione da 136 CV o 154 CV.



La batteria da 35.5 kWh, tra le più compatte della sua categoria, permette un’autonomia fino a 220 km con una singola ricarica. La funzione di ricarica veloce permette di raggiungere fino all’80% della capacità in soli 30 minuti.La Honda e può essere aperta anche utilizzando una chiave digitale, che consente di bloccare e sbloccare l'auto utilizzando solo l'applicazione per smartphone.