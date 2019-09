19/09/2019

Volkswagen ID.3 è il primo veicolo elettrico basato sulla piattaforma modulare MEB. La vettura promette, grazie ad un sistema di batterie scalabile, un’autonomia fino a 550 km. I tempi di ricarica risultano ridotti, con una potenza di ricarica di 100 kW in soli 30 minuti è possibile ottenere fino a 290 km di autonomia.



A bordo viene adottato il concetto Open Space con la disponibilità di spazio di una classe superiore e di nuovi standard qualitativi. I comandi sono intuitivi e sono affiancati dalla disponibilità di numerosi sistemi di assistenza alla guida, per garantire sicurezza ma anche comfort.



La propulsione elettrica è costituita dal motore sincrono a erogazione costante integrato nell'assale posteriore con elettronica di potenza e cambio, da una batteria piatta ad alta tensione disposta nel sottoscocca e dai gruppi supplementari integrati nella parte anteriore del veicolo, come il compressore del climatizzatore e lo sterzo. Il lancio commerciale è programmato per la metà del 2020.