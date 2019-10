BMW Vision M Next 01/10/2019

Bmw Vision M Next è una concept proiettata al futuro. La vettura è completamente elettrica ed è espressione del concetto Ease, che illustra come la guida autonoma sia destinata a trasformare la vita a bordo delle auto.



La Bmw Vision M Next adotta l’impostazione stilistica di un'auto sportiva ibrida plug-in con un design emozionale ed interni focalizzati sul guidatore. Il sistema di trasmissione Power PHEV offre una scelta tra trazione integrale elettrica e trazione posteriore pura, con propulsione elettrica oppure con la potenza di un motore a benzina a quattro cilindri turbo.



Il modello eroga una potenza pari a 600 CV e consente all'auto di scattare da 0 a 100 km/h in tre secondi. Nella modalità Boost+ è disponibile maggiore potenza. L'autonomia è garantita fino a 100 km in modalità elettrica.



Dal punto di vista estetico, si notano la silhouette slanciata, a forma di cuneo, le porte ad ali di gabbiano e uno stile chiaro e spigoloso. All'interno viene utilizzata una tecnologia innovativa.

di Grazia Dragone