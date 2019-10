Renault Captur 2020

04/10/2019

Il suv urbano Reanault Captur rinnova design e appeal senza dimenticare le innovazioni tecnologiche, che si avvalgono di funzionalità evolute. La seconda serie offre il meglio della tecnologia attualmente disponibile in termini di connettività, attraversoil Renault Easy Connect i servizi connessi e il nuovo sistema multimediale Easy Link, sempre aggiornato in tempo reale.



Sono disponibili dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), come l’Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di 2° livello).



Infine, elemento non trascurabile l’elettrificazione resa possibile dalla tecnologia ibrida E¬TECH Plug¬in ricaricabile. Dal 2020 il rinnovato Captur sarà il primo modello ibrido ricaricabile della sua categoria.



E’stato sviluppato un sistema di trasmissione adatto all’ibrido, oinsieme ad una tecnologia di gestione energetica mutuata dalla Formula 1.