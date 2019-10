08/10/2019

Serie speciale distintiva la Abarth 695 70° Anniversario celebra i 70 anni del marchio con un chiaro omaggio al fondatore Carlo Abarth. Prodotta in tiratura limitata di sole 1.949 unità, numero che ricorda l'anno di fondazione della società, la limited edition adotta il nuovo spoiler ad Assetto Variabile, risultato del lavoro nella galleria del vento di FCA ad Orbassano (Torino).



Questo nuovo elemento migliora le prestazioni aerodinamiche della vettura, ne aumenta la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità. Lo spoiler è regolabile manualmente, proprio come avviene nelle corse, in 12 posizioni con un'inclinazione da 0° a 60°. In posizione di massima inclinazione (60°), ad una velocità di 200 km/h, l'alettone aumenta il carico aerodinamico fino a 42 kg.



Tra le dotazioni estetiche si fanno notare alcuni elementi dal gusto retrò, come lo scarico Record Monza attivo, la livrea verde Monza 1958 come tributo al colore della prima 500 Abarth. Della stessa tinta sono gli sticker dello Scorpione sul cofano e quello a scacchi sul tetto che ne sottolineano l’impostazione sportiva.



Di serie sono anche i cerchi in lega SuperSport da 17 pollici da cui risaltano le pinze rosse Brembo. All'interno spicca la targhetta numerata di ciascuno dei 1.949 esemplari. L’unità in dotazione è rappresentata dal motore più potente della gamma: il turbo da 1,4 litri da 180 CV