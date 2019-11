Mazda CX-5 2020

25/11/2019

Restyling per il suv Mazda CX-5, che nella versione 2020 riceve alcune migliorie. Sulla carrozzeria compaiono nuovi badge identificativi che richiamano quelli adottati sulla CX-30 e sulla Mazda 3. A bordo troviamo un display da 8 pollici per il sistema infotainment Mazda Connect e una nuova illuminazione a LED.



La dotazione di serie cpmprende anche l’head-up per la proiezione dei dati di guida sul parabrezza, del cruise control adattivo con mantenimento della distanza di sicurezza e dei comandi del cambio al volante per le versioni con trasmissione automatica.



La trazione integrale i-Activ AWD offre la funzione Off Road Mode. Invariata la gamma delle unità, troviamo i noti propulsori diesel 2.2L Skyactiv-D da 150 CV e 184 CV e le due unità benzina Skyactiv-G 2.5L 194 CV e 2.0L da 165 CV. La commercializzazione è programmata a partire dalla primavera del 2020.