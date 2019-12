03/12/2019

Citroën C3 Aircross C-Series è una edizione limitata che enfatizza carattere e stile. Tra le dotazioni specifiche si fanno notare il badge C-Series in rilievo e dettagli colorati nella tinta Anodised Deep Red riconoscibile nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori. Anche a bordo sono presenti accenti di rosso su sedili e tappetini.



I colori proposti per la carrozzeria sono eleganti e includono: Natural White, Steel Grey Metallizzato e Platinium Grey Metallizzato. All’interno, i sedili confortevoli, ampi e accoglienti, sono valorizzati da una linea orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni, e da impunture bianche.



L’equipaggiamento offre di serie: climatizzazione automatica, tergicristallo anteriore automatico, retrovisore interno fotocromatico, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, le tecnologie di connettività Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box e Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.



I cerchi in lega 16 pollici MATRIX e tetto bicolore Pearl Black esaltano il design del suv transalpino.

Citroen C3 Aircross C-Series è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi.