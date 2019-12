Volkswagen Golf 2020

09/12/2019

Ottava generazione rinnovata per resistere alle sfide della modernità, la Volkswagen Golf, bestseller della gamma, è da sempre uno dei modelli più innovativi della classe compatta. Ogni componente della carrozzeria è stato ridisegnato affinato nella galleria del vento, con interessanti rsultati sul fronte dell’aerodinamica.



L’architettura interna offre una nuova dimensione per i comandi intuitivi. La guida assistita è possibile fino a una velocità di 210 km/h. La nuova versione di accesso vanta già dotazioni high-tech, tra cui l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e rilevamento dei pedoni, un nuovo sistema di assistenza alla svolta, Car2X, il Digital Cockpit, un sistema di infotainment online con touchscreen da 8,25 pollici, il volante multifunzione, la chiusura centralizzata senza chiave Keyless-Go,nonché luci anteriori e posteriori a LED.



La gamma di motorizzazioni della nuovaGolf comprende propulsori a benzina (TSI), Diesel (TDI), metano (TGI), mild hybrid (eTSI) e ibridi plug-in. Tutti i motori benzina e Diesel sono dotati di iniezione diretta con sovralimentazione mediante turbocompressore. La gamma di potenza sarà compresa tra 90 e oltre 300 CV.



Per la prima volta, la Golf viene proposta con otto diverse motorizzazioni. La Casa di Wolfsburg ha riconfigurato la gamma degli allestimenti della Golf, disponibile solo con carrozzeriaa cinque porte. Le attuali linee di allestimento Trendline, Comfortline e Highline sono superate, ora saranno disponibili gli allestimenti Golf, Life e Style, oltre alla versione sportiva R-Line.