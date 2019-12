16/12/2019

Edizione celebrativa per i primi 25 anni della gamma RS Performance, la versione Audi RS 25th Anniversary è dedicato ai modelli TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant ed RS 7 Sportback.



La special edition prevede elementi in look alluminio opaco e nero lucido, nello specifico i blade verticali, gli inserti alle longarine sottoporta, l’estrattore e lo splitter di RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant ed RS 7 Sportback, mentre gli anelli Audi, i loghi RS, le calotte dei retrovisori laterali e l’alettone di TT RS Coupé sono in nero lucido.



All’apertura delle portiere viene proiettato al suolo il logo RS 25th Anniversary, replicato sul coprimozzo centrale dei cerchi in lega. A bordo spiccano i colori scuri con rivestimenti in Alcantara abbinati a cuciture blu cobalto per i sedili, i tappetini, il tunnel e la corona del volante.



I sedili sportivi RS di TT RS, RS 4 Avant, RS 5 Coupé ed RS 5 Sportback sono rivestiti in pelle Nappa e Alcantara con impuntura a losanghe. Le sedute di RS 6 Avant ed RS 7 Sportback sono rivestite in pelle Valcona traforata.

Il logo RS 25th Anniversary è presente in corrispondenza degli schienali, dei tappetini e dei pannelli porta. I modelli RS nella versione celebrativa 25th Anniversary saranno disponibili a partire dal primo trimestre 2020.