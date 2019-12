23/12/2019

Restyling all’insegna dell’innovazione per la piccola Mazda 2 2020 che introduce nuove motorizzazioni ibride dotate di tecnologia Mazda M Hybrid. Dal punto di vista dello stile, la vettura sfoggia l’ultima evoluzione del linguaggio Kodo che punta su purezza e dinamismo con un risultato improntato all’eleganza e all’essenzialità.



Tra le novità sono presenti una nuova griglia anteriore a nido d'ape, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, proiettori a LED di serie su tutte le versioni e il sistema di frenata automatico di emergenza in città con rilevamento dei pedoni anche di notte. A bordo si ritrovano massima cura e attenzione per i dettagli.



Si notano le nuove tonalità interne in nero e marrone per la versione Evolve, mentre per la versione Exceed troviamo rivestimenti nero/Blue Navy. Il nuovo allestimento top di gamma Exclusive propone rivestimenti in pelle con tonalità scura o chiara a scelta abbinati a finiture in tessuto scamosciato Granlux.



La nuova serie è equipaggiata con i propulsori1.5L Skyactiv-G da 75 CV e 90 CV, abbinabili al cambio manuale a 6 rapporti e alla tecnologia Mazda M Hybrid. Il lancio commerciale è programmato a partire da gennaio 2020.