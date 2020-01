Audi Q5 2020

22/01/2020

Nuovo look per Audi Q5 che introduce nella propria gamma anche nuovi propulsori 2.0 TDI con tecnologia mild-hybrid a 12 Volt e potenze da 136 a 204 CV. Oltre alla tecnologia mild-hybrid a 12 Volt, contribuiscono al contenimento dei consumi la trasmissione a doppia frizione S tronic e la trazione quattro con tecnologia ultra.



La soluzione quattro ultra è di serie per le versioni 2.0 (45) TFSI quattro S tronic 245 CV e 2.0 (40) TDI quattro S tronic 204 CV, entrambe MHEV 12V, oltre che per le varianti 2.0 (35) TDI S tronic 163 CV e 2.0 (40) TDI 190 CV.



La gamma Q5 2020 offre ulteriori novità che prevedono l’arricchimento degli allestimenti d’ingresso, Sport e Design. Le dotazioni di serie includono il climatizzatore automatico a tre zone, il sistema di ausilio al parcheggio plus, il supporto lombare a quattro vie a regolazione elettrica per le sedute anteriori e il cruise control.



e versioni Business, Business Sport, Business Design ed S line plus beneficiano di una riduzione del listino per le motorizzazioni TFSI, TDI e plug-in hybrid.