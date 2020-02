Nissan Navara N-Guard 2020 pick up 1



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Nissan Navara N-Guard 2020 25/02/2020

Nuova serie per il pick up Nissan Navara N-Guard che si propone con un design rinnovato. Tra le novità le quattro ozpioni per la carrozzeria che potrà vestire quattro colorazioni, tra cui il blu elettrico che si affianca alle tinte nero, bianco e grigio.



Spiccano come elementi inediti le cuciture blu dei sedili in pelle, l’illuminazione del vano piedi e le applicazioni sui pannelli esterni. Non mancano le tipiche e affidabili funzionalità come il pianale di carico rifinito con un rivestimento a spruzzo che assorbe urti e rumori.



Notevole l’affidabilità su strada e su percorsi off-road. La capacità di traino arriva fino a 3.500 kg mentre quella di carico supera i 1.100 kg. Completano il modello l’impianto frenante aggiornato con l’adozione di quattro freni a disco e le sospensioni posteriori perfezionate.



Il veicolo è equipaggiato con il motore twin turbo Navara da 190 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 7 rapporti. Entrambe le versioni sono dotate del sistema di trazione integrale part-time Navara, con bassi rapporti per prestazioni fuoristrada eccezionali. La commercializzazione è programmata a partire da marzo 2020.

di Grazia Dragone Condividi su FaceBook e altri Social Network | Tweet