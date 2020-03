Peugeot 108 2020

25/03/2020

La Peugeot 108 riceve un lieve restyling proponendo nuove tinte per la carrozzeria Smooth Green e Blu Calvi, tetto black diamond, che ritroviamo già sui suv della gamma transapina, nuovi rivestimenti per gli interni cui si aggiunge una razionalizzazione della gamma, disponibile a 3 o 5 porte.



Gli allestimenti in catalogo sono quattro (Active, Style, Allure e Collection), ma è anche disponibile una versione convertibile TOP! dotata di tetto in tela apribile a tutta ampiezza.



A bordo delle versioni Active, Style ed Allure troviamo il nuovo rivestimento White Jusa, dalla fantasia più moderna. Sulla configurazione Collection diventa di serie il tessuto Adamite Green Jusa al posto del Green Square Jusa.