Opel Corsa 2020

26/03/2020

Il restyling di Opel Astra punta su accresciute caratteristiche tecnollogiche. La vettura offre sistemi Multimedia Radio, Multimedia Navi e Multimedia Navi Pro, più intelligenti, rapidi e intuitivi, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.



Il migliorato sistema di infotainment fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e aggiornamenti delle mappe online, prezzi del carburante e il parcheggio libero più vicino. Ora i cellulari possono essere ricaricati in modalità wireless grazie alla ricarica induttiva, posta nella console centrale.



La guida è resa più piacevole dalla radio DAB+ e con l’opzionale sound system Bose, dotato di ben sette altoparlanti tra cui un subwoofer RichBass, l’ascolto + di grande qualità.

La sicurezza a bordo si avvale in più della chiamata di emergenza, eCall, che parte automaticamente con l’attivazione dei tensionatori delle cinture di sicurezza o airbag, ma può essere attivata anche manualmente.