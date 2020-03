27/03/2020

Kia Sorento 2020 rinnova appeal e carattere e si proporne come una felice combinazione di potenza e versatilità.Il suv offre un design esterno ridefinito che si affida a linee nette, dettagli high-tech e proporzioni allungate.

Il nuovo Sorento è il primo veicolo basato sulla nuova piattaforma SUV globale di medie dimensioni Kia, che assicura spazio e versatilità a bordo, risultando uno dei più confortevoli sul mercatro.



Nel frontale si riconosce la tipica griglia tiger noise reinterpretata e i fari che vedono l’aggiunta di una nuova luce diurna a LED denominata tiger eye. Il profilo laterale offre proporzioni allungate, caratteristica vhe lo rende visivamente più filante e snello. Gli interni presentano atmosfere evolute in termini di qualità con diverse soluzioni tecnologiche e confortevoli.



Tra le novità più interessanti rientra l’offerta di nuove propulsioni elettrificate, sia in variante ibrida che plug-in. Sorento Hybrid sarà alimentato da un nuovo propulsore elettrificato Smartstream, che abbina un T-GDi da 1,6 litri a un pacco batterie ai polimeri di litio da 1,49 kWh e un motore elettrico da 44,2 kW. Il nuovo Sorento appare come l'auto della gamma più high-tech mai realizzata, grazie a un ricco corredo di soluzioni dedicate alla sicurezza, connettività e infotainment.



A seconda delle specifiche di gamma, l’abitacolo propone l'ultimo sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici di Kia, con navigazione audiovisiva e un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Combinati, i due display digitali gemelli forniscono informazioni al conducente. Una novità per Kia in Europa è il sistema audio standard da 8 pollici che consente di collegare uno smartphone in modalità wireless. Sorento offre livelli più elevati di sicurezza attiva e passiva.



E’ disponibile il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli, ma anche: Blind-spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM) e Blind-spot Collision-Avoid Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Smart Cruise Control con Stop & Go (SCC) e SCC (NSCC) basato sulla navigazione, Lane Following Assist (LFA), Driver Attention Warning (DAW) e Highway Driving Assist (HDA). Il veicolo èdisponibile dal terzo trimestre 2020.