Citroen DS Aero Sport Lounge

21/04/2020

La concept DS Aero Sport Lounge è dotata di una tecnologia avanzata e di elementi che saranno utilizzati sui modelli futuri della gamma. Il design e le proporzioni sono finalizzati ad ottenere una nuova linea, concepita per enfatizzare l’efficienza aerodinamica. La motorizzazione elettrica E-TENSE in dotazione è più potente degli ultimi motori termici.



La vettura è lunga 5 metri ed è equipaggiata con grandi ruote da 23 pollici. A bordo troviamo due ampi visori posti di fronte agli occupanti che creano una forma sospesa. La parte inferiore, rivestita in raso di cotone, proietta le informazioni dal visore superiore.



Gli elementi necessari alla guida vengono proiettati sul parabrezza con una rappresentazione in realtà aumentata. Il raso di cotone riveste la schiuma poliuretanica ad alta densità dei sedili, per portare il comfort ai massimi livelli.



La superficie è piacevole al tatto grazie a un intreccio fine che garantisce robustezza e morbidezza. Sulle portiere il tessuto tecnico in microfibra intrecciata a tre materiali integra una serie di fili trasparenti, che conferiscono luminosità all’abitacolo.