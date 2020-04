22/04/2020

MINI Cabrio Sidewalk è una serie speciale che si caratterizza per la livrea Deep Laguna, specifica per questo modello, e abbinata a sviluppata appositamente per la livrea di questa edizione è abbinata a bonnet stripes e cerchi in lega leggera da 17 pollici Scissor Spoke a 2 tonalità.



L'esclusivo soft top presenta una grafica artistica a freccia intrecciata e richiede 18 secondi per aprirsi. I sedili color antracite sono realizzati con cuciture a contrasto in Petrol ed Energetic Yellow.