16/06/2020

La nuova Fiat Panda Easy Hybrid adotta la tecnologia Mild Hybrid e amplia la gamma della iconica compatta. Il nuovo modello assicura i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta e accessibile.



In dettaglio, la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina abbina il motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV ad un motore elettrico BSG che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità e sfruttarla per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo in fase di accelerazione.



Riconoscibile dal logo Hybrid sul portellone posteriore, la Panda Easy Hybrid si presenta compatta sia all’esterno che all’interno. A richiesta la vettura può essere equipaggiata con il nuovo pacchetto D-Fence by Mopar composto da: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.