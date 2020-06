BMW Serie 5 2020

29/06/2020

Elegante, distintiva e ricca di soluzioni innovative, la nuova BMW Serie 5 offre caratteristiche premium, configurandosi come un modello dall’appeal sportivo e contemporaneo.



La tipica griglia a rene BMW aumenta nelle dimensioni (larghezza e altezza) ed è incorniciata da un bordo. Le luci diurne a U o opzionalmente a L disposte una accanto all'altra creano un effetto grafico luminoso e moderno. Tutti i modelli della nuova BMW Serie 5 sono dotati di terminali di scarico trapezoidali.



Il pacchetto M Sport aggiunge ancora più carattere grazie a specifiche caratteristiche aerodinamiche. I nuovi colori esterni e i cerchi BMW Individual Air Performance offrono ulteriori miglioramenti.



Disponibile nella versione berlina, ma anche Touting, la vettura offre la tecnologia ibrida per entrambe le configurazioni. L'uso della tecnologia Mild Hybrid con un generatore di avviamento a 48 volt è esteso a tutti i modelli con motori a quattro e sei cilindri.



Le funzionalità a bordo prevedono la presenza di un display e del sistema operativo, che ora include anche il Control Display centrale da 12,3 pollici. La commercializzazione della nuova serie è programmata per luglio 2020.