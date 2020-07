20/07/2020

BMW iX3 rappresenta il primo modello della famiglia BMW X completamente elettrico. La nuova BMW iX3 è disponibile con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, un sistema ibrido plug-in o un sistema di trasmissione esclusivamente elettrico.



Il lancio sul mercato, programmato a partire dalla seconda metà del 2020, sarà inzialmente rivolto alla Cina, dove sarà costruito per l'esportazione nello stabilimento gestito dalla joint venture BMW Brilliance Automotive.. Il motore elettrico funziona secondo il principio di un motore sincrono senza uso di magneti, che evita l’utilizzo di terre rare nella produzione del motore. La nuova unita’ del sistema di azionamento genera una potenza massima di 286 CV.



A bordo è disponibile il nuovo sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps. La BMW iX3 e’ equipaggiata di serie con il sistema operativo ID7 di ultima generazione, che consente di aggiornare online i software dell'auto. Esteticamente, la vettura offre le proporzioni di un SAV e trasmette il tipico carattere robusto e premium dei modelli BMW X ed e’ disponibile in due linee di equipaggiamento.



La versione Inspiring comprende soluzioni che migliorano comfort, sicurezza e piacere di guida.

Il pacchetto opzionale Impressive include cerchi in lega leggera da 20 pollici dal design ottimizzato e fari adattivi a LED, oltre ad aggiungere vetri acustici per i finestrini delle porte anteriori, Comfort Access, finiture in pelle Vernasca e sedili sportivi anteriori con supporto lombare.