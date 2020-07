23/07/2020

Veicolo commerciale a trazione elettrica, il nuovo Peugeot e-Expert propone due livelli di autonomia, tre lunghezze ( Compact, Standard e Long), una capacità di traino pari a 1000 kg e un carico utile di 1275 kg. Basato sulla piattaforma multienergia modulare EMP2 (Efficient Modular Platform), il veicolo adotta una motorizzazione elettrica dalla potenza massima di 100 KW (136 CV) e una coppia massima di 260 Nm.



Rispetto alle versioni dotate di motorizzazione BlueHDi, e-Expert si distingue per alcuni dettagli: logo del Leone cangiante; sportellino per la ricarica sul parafango anteriore sinistro; calandra anteriore specifica; monogramma e-Expert sul portellone posteriore; quadro strumenti analogico con un display a colori da 3,5 pollici, grafica dedicata per il touchscreen centrale con la 3D Connected Navigation, nuovo comando del cambio automatico e-Toggle, selettore della modalità di guida: Eco, Normal o Power.



Il lancio commerciale è programmato a partire dall’autunno 2020.