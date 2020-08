10/08/2020

Modello a tiratura limitata, la nuova BMW M2 CS si presenta come una vettura dal dna sportivo. La presenza di elementi realizzati in resina rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) esaltano il dinamismo della vettura. La livrea è proposta nella tinta metallizzata Misano Blue.



Il motore in dotazione M TwinPower Turbo a sei cilindri in linea seroga fino a 450 CV. La potenza del motore viene trasferita dalle sospensioni adattive M e dai pneumatici Cup.



Le sospensioni adattive M consentono al guidatore di modificare le impostazioni dell'ammortizzatore attraverso le modalità Comfort, Sport e Sport +.



A bordo l’ambiente è esclusivo e troviamo rivestimenti Alcantara ed un innovativo design. La console centrale è realizzata in fibra di carbonio, come le maniglie e le finiture delle porte. I sedili ultraleggeri M Sport rappresentano un ulteriore punto di forza.