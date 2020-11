11/11/2020

Toyota C-HR GR SPORT è ispirata ai modelli GR della gamma Toyota, orientati alle prestazioni e ai colori delle livree di Toyota GAZOO Racing. Il nuovo modello si propone in una veste più esclusiva, abbinata a prestazioni elevate. La versione GR SPORT aggiunge uno stile più deciso all’innovativo suv C-HR.



Questo inedito allestimento è dotato di una versione aggiornata del Toyota Safety Sense, che include nuove caratteristiche di sicurezza attiva. Le modifiche al frontale comprendono un logo del marchio con sfondo nero, come gli alloggiamenti dei fari, una finitura Piano Black per la parte centrale del paraurti e le cornici dei fari antinebbia, una griglia cromata scura e un nuovo spoiler anteriore più aggressivo.



Lateralmentesi notano i cerchi in lega da 19 pollici, mentre la coda è caratterizzata dal logo del marchio con sfondo nero, luce riflettente bordata in Piano Black, una rifinitura sotto il paraurti specifica e il logo GR SPORT. La vettura è proposta in cinque e combinazioni di colori esterni bitone, tra cui la nuova finitura Dynamic Grey con tetto nero.



A bordo, la GR SPORT presenta una nuova finitura dell'abitacolo in Cool Silver e rivestimenti dei sedili in pelle e Alcantara. Ulteriori dotazioni includono anche vetri oscurati, smart entry, fari Full LED, navigatore, specchietti retrovisori ripiegabili, il funzionamento elettrico e il riscaldamento dei sedili anteriori e un eccezionale sistema audio JBL.

Il lancio commerciale è programmato a partire da gennaio 2021.