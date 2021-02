03/02/2021

Suzuki Swace Hybrid si presenta con un design distintivo, versatilità e comfort. Nel frontale spiccano l’ampia presa d’aria dalla forma esagonale e i fari bi-Led, mentre gli interni offrono soluzioni ergonomiche. Il look esterno viene esaltato dai mancorrenti integrati nel tettoe dai cerchi in lega d’alluminio da 16 pollici.



Il catalogo prevede sette colori per la carrozzeria: una tonalità pastello (bianco) e sei vernici metallizzate (bianco, blu, bronzo, brown, grigio e nero). Disponibili anche versioni BiColor. La propulsione si affida alla sinergia tra un motore termico tradizionale 1800 a benzina e un’unità elettrica.



L’unità elettrica gestisce autonomamente le partenze e supporta il motore a benzina in fase di accelerazione. Suzuki Swace Hybrid è declinata in due allestimenti: Cool e Top.

La versione Cool comprende: fari full LED con parabola, vetri posteriori oscurati, volante multifunzione riscaldato, sedili riscaldati, climatizzatore automatico bizona S-Flow, bracciolo centrale anteriore e posteriore, sistema d’infotainment con touch screen da 8 pollici, telecamera posteriore, Adaptive Cruise Control con funzione Stop&go.



La configuzione Top offre in più: fari full LED con proiettore, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, inserti in pelle su tunnel centrale, pannelli porta e bracciolo anteriore.