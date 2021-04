07/04/2021

Sportiva che completa la gamma GR, la nuova Toyota GR86 si affianaca ai modelli GR Supra e GR Yaris e si propone come terzo modello GR globale.



La nuova GR86 eredita il piacere di guida della versione GT86. La nuova GR86 si presenta come una coupé a quattro posti, la più leggera del segmento grazie a una serie di interventi che ne risparmiano il peso, come l'impiego di alluminio per il tetto e i pannelli della carrozzeria.



Alimentata da un nuovo propulsore a quattro cilindri orizzontali e contrapposti, la GR86 vanta una cilindrata aumentata a 2,4 litri e prestazioni superioririspetto alla GT86. La Toyota GR86 offre dimensioni simili a quelle della GT86, ciàò consente di mantenere un baricentro basso e una maggiore agilità.



La rigidità torsionale è stata aumentata di circa il 40% per risultare più precisa e agile. I componenti aerodinamici funzionali, come i condotti d’aria anteriori e i profili laterali delle minigonne, sono stati sviluppati in seguito alla partecipazione a diverse competizioni. La commercializzazione è programmata nel corso del 2021.