21/04/2021

Jaguar I-Pace Black è una versione esclusiva che adotta dotazioni di serie disponibili invece come optional sui modelli S, SE o HSE (sui quali si basa la I-PACE Black), tra cui il Black Pack, il tetto panoramico e i vetri oscurati. L’ aspetto contemporaneo è stato accentuato attraverso la finitura in nero lucido dei cerchi da 20 pollici a cinque razze.



La I-PACE Black è disponibile in tutte le varianti cromatiche, comprese le tinte metallizzate premium Aruba e Farallon Pearl Black. La vettura offre una vasta gamma di tecnologie progettate per rendere l’esperienza di guida piacevole. Il sistema di infotainment Pivi Pro si attiva mentre il guidatore si siede alla guida ed è intuitivo.



Per una migliore qualità dell’aria a bordo, la vettura offre in dotazione il sistema di ionizzazione dell’aria con filtrazione PM2.5 in grado di catturare le particelle ultrafini e gli allergeni. Lo specchietto retrovisore digitale ClearSight offre al conducente una visuale posteriore libera da ostacoli. Il dispositivo utilizza una telecamera posteriore grandangolare collegata ad uno schermo dietro lo specchietto.



Nei lunghi viaggi in autostrada, l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist migliora il comfort per il guidatore assistendo i movimenti dello sterzo, l’accelerazione e la frenata per consentire all’auto di rimanere in posizione centrale rispetto alla corsia. Grazie ai due motori elettrici posizionati su entrambi gli assali, alla struttura in alluminio e al basso centro di gravità, la vettura assicura delle performance eccezionali. La potenza massima erogata è di 400 CV.