Volkswagen Polo 2021

24/05/2021

Design aggiornato per la Volkswagen Polo che propone uno stile più curato e nuove dotazioni tecnologiche. La sesta generazione della compatta di Wolfsburg offre livelli più avanzati di assistenza alla guida, connettività e digitalizzazione.



Rinnovata negli allestimenti e nella dotazione di serie, ora più ricca, la nuova Polo sarà commercializzata a partire da ottobre 2021. In dettaglio, si notano nuovi elementi estetici sia nella zona frontale che su quella posteriore. I paraurti, il portellone, insieme ai fari e ai gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED adottano uno stile più ricercato. E’ stata realizzata un’inedita firma luminosa diurna e notturna.



Per la prima volta, in abbinamento ai fari a LED Matrix IQ.Light troviamo anche la fascia a LED nella calandra. A bordo si distingue per la strumentazione digitale Digital Cockpit, con il volante multifunzione ridisegnato, sistemi di infotainment di ultima generazione con Online Connectivity Unit (OCU con eSIM) e App-Connect Wireless. La nuova Polo viene dotata di un’unità di comando del climatizzatore automatico con superfici touch.



La gamma dei motori è composta da tre unità a benzina, tre cilindri con cilindrata di 999 cm3, che erogano rispettivamente 80, 95 e 110 CV, questi ultimi due sono dotati di turbocompressore. Il motore 95 CV viene offerto in abbinamento a un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Riconfigurata anche la proposta degli allestimenti. L’entry level è rappresentata dalla versione Polo, seguita dalla Life e dalle due varianti al top della gamma Style e R-Line.