29/06/2021

Aston Martin Valkyrie AMR Pro è la nuova Hypercar della gamma, evoluzione del concetto di corsa Valkyrie Le Mans. La sportiva presenta un nuovo telaio a passo più lungo e un pacchetto aerodinamico unico che, grazie alla gestione del flusso d'aria sottoscocca e sopra l'ala, genera livelli straordinari di deportanza.



Il motore V12 aspirato da 6,5 litri assicura un regime di 11.000 giri/min, e sviluppa 1000 CV. Il risparmio di peso è il risultato dell'eliminazione del sistema ibrido batteria-elettrico, oltre a una serie di altre misure come la scelta della carrozzeria in fibra di carbonio ultraleggera, forcelle delle sospensioni in carbonio e parabrezza e finestrini laterali in Perspex.



Aston Martin Valkyrie AMR Pro promette prestazioni in pista che si avvicinano a quelle di un'auto di Formula 1. Tutte le vetture avranno la guida a sinistra e saranno prodotte in soli 40 esemplari. Le prime consegne sono programmate per il quarto trimestre del 2021.