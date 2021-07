20/07/2021

La nuova completa ed arricchisce la gamma con la proposta di un suv distintivo, confortevole ed equipaggiato con dotazioni all’avanguardia in termini di sicurezza e connettività. Progettata per il mercato europeo, la vettura si presenta con un’impostazione compatta e si caratterizza per l’ampio spazio di carico.



Bayon si fa interprete della filosofia di design Sensuous Sportiness del brand, definita dall'armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia. Nella parte anteriore si notano l'ampia griglia frontale e i gruppi ottici divisi in tre parti. Il profilo laterale dona un aspetto cuneiforme e il montante C a forma di freccia crea un'architettura dinamica. Nella parte posteriore, le luci a forma di freccia sottolineano la dinamicità dei montanti e il loro posizionamento agli estremi laterali crea un effetto visivo di maggiore larghezza.



Gli interni sono definiti da una gamma di equipaggiamenti di Connettività, tra cui un cluster digitale da 10,25 pollici affiancato a uno schermo AudioVideoNavigation da 10,25 pollici con servizi connessi BlueLink o a un Display Audio da 8 pollici, quest'ultimo con Apple CarPlay e Android auto in modalità wireless.



Ricco il carnet di dotazioni dedicati alla sicurezza e che incliude: Lane Following Assist (LFA), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con funzione Junction Turning, Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), Driver Attention Warning (DAW), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R), Parking Assist (PA) e Rear Occupant Alert (ROA).



La nuova Hyundai Bayon è disponibile in due allestimenti: XLine e XClass.

Il primo comprende: luci diurne a LED, cerchi in lega da 16 pollici, Cluster supervision da 10.25 pollici, Radio 8 pollici con Bluetooth, retrocamera e Connettività wireless Apple Car Play e Android auto, caricatore wireless per smartphone, specchi retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e molto altro.



Più ricca la versione XClass che include: climatizzatore automatico, cerchi in lega da 1 pollici, fari anteriori e posteriori Full LED, presa USB posteriore e specchietto retrovisore elettrocromico, a cui si aggiungono ulteriori sistemi di sicurezza quali il Blind Spot Collision Warning e il Rear Cross Traffic Collision Warning.