Opel Astra 2022

05/08/2021

Sesta generazione per la longeva Opel Astra, rinnovata e disponible anche in versione ibrida plug-in in due livelli di potenza, oltre alle unità benzina e diesel efficienti. Lo stile si affida a superfici nette e ad un nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor.



La nuova Opel Astra sarà commercializzata in versione sportiva 5 porte più spaziosa rispetto alla versione precedente. Lunga 4.374 millimetri e larga 1.860 mm, offre uno sbalzo anteriore. La vettura ha un aspetto atletico e un praticoe spazioso bagagliaio con pianale regolabile.



Tra le dotazioni troviamo i fari attivi Intelli-Lux LED Pixel con 168 elementi LED, caratteristica che la rende all’avanguardia tra le compatte e medie presenti sul mercato. Nell’abitacolo spicca il Pure Panel, completamente digitale.



L’interfaccia uomo-macchina (HMI) con una grafica moderna offre un’esperienza di guida intuitiva grazie agli ampi schermi touch. Garantiscono il massimo comfort i sedili ergonomici ideali per le lunghe percorrenze