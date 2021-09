08/09/2021

Dacia Jogger è una familiare a 7 posti versatile dall’anima anima outdoor adatta alle attività all’aria aperta. Disponibile in versione a 5 e 7 posti, la vettura si configura come un modello di riferimento dopo la piccola city car 100% elettrica (Spring), la compatta (Sandero) e il SUV (Duster).



Il veicolo attinge da diversi segmenti per ottenere un risultato unico. La lunghezza delle station wagon, l’abitabilità dei multispazio e le caratteristiche dei SUV la rendono estremamente versatile. La gamma delle unità include due motorizzazioni: il nuovo motore benzina TCe 110 e il motore ECO-G 100.



Dacia è l’unico costruttore a proporre una gamma completa di autovetture con motorizzazione bifuel benzina / GPL denominata ECO-G. prevista anche una versione ibrida a partire entro il 2023. Il lancio comemrciale della Dacia Jogger è programmato a partire dafFebbraio 2022.