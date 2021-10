18/10/2021

Ispirata alla storica GT 1300, la serie speciale Alfa Romeo Stelvio GT Junior, è una limited edition che si basa sull’allestimento Veloce, il più sportivo della gamma ed è caratterizzata dalla vivace tinta Ocra Lipari.



Gli interni, dall’impostazione sportiva, offrono sedili in pelle regolabili elettricamente con ricamo GT Junior sui poggiatesta anteriori. Sulla plancia spiccano un ricamo e silhouette della GT 1300 Junior degli anni 60. La storica GT 1300 Junior, nel decennio di produzione iniziato nel 1966, fu commercializzata in quasi 100.000 unità.



Derivata dalla Giulia Sprint GT, con carrozzeria Bertone e motore da 89 CV, la GT 1300 Junior rappresentò lo spirito degli anni 60, quelli della rinascita e del boom economico. La versione attuale è equiupaggiata con un motore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, 4 cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio, abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale.



Tra le caratterizzazioni estetiche si fanno notare i cerchi in lega leggera da 21 pollici a cinque fori, i cristalli posteriori oscurati, il pack noise reduction, le calotte specchio dark miron e i fendinebbia a led.