10/02/2022

Alfa Romeo Tonale ricalca piuttosto fedelmente il design della concept car di riferimento. Il look è distintivo presenta elementi come: i cerchi ruota a 5 fori, il cluster nel quadro strumenti a cannocchiale, il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide. Le dimensioni compatte la rendono una vettura ideale per la vita urbana in un’ottica più futuristica.



Tra le caratteristiche estetiche più peculiari si nota la fanaleria anteriore 3+3 con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix evoctivi del modello SZ Zagato o del concept Proteo.



Sviluppati insieme a Marelli, i tre moduli forniscono alo stesso tempo luce diurna, indicatore di direzione dinamico e dispositivo Welcome and Goodbye. Le luci posteriori presentano gli stessi elementi di stile dei fari anteriori e formano una sinusoide che avvolge il lato posteriore della vettura. Gli interni sono concepiti in funzione del guidatore, con tutti i comandi facilmente raggiungibili per un’esperienza di guida sicura.



La vettura è disponibile in due livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid. Su Tonale esordisce il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT con motore elettrico P2 48 volt da 15 kW e 55 Nm trasmette il moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.



Al lancio è disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV. Il top delle prestazioni è garantito dal Plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in modalità elettrica fino 80 km nel ciclo urbano e oltre 60 km nel ciclo combinato. Completa la gamma di motorizzazioni il nuovo diesel 1,6 litri da 130 CV e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore.