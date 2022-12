29/11/2022

La BMW 3.0 CSL, sigla che sta per: Coupé, Sport, Leichtbau (Coupé, Sport, Lightweight), è una limited edition prodotta in sole 50 unità numerate. La vettura presenta le tipiche proporzioni di una coupé.



Gli elementi di deviazione dell'aria, i passaruota dalla forma possente, lo spoiler posteriore e altri dettagli sono basati sul design della leggendaria coupé degli anni Settanta. Il design è caratterizzato da un frontale che si posiziona basso sulla strada.



Al centro si trova la griglia a doppio rene BMW con un inserto a forma di reticolo. Insieme alla griglia a doppio rene BMW, due incavi nella grembialatura anteriore assicurano un raffreddamento efficace. I cofano lungo e il passo largo conferiscono alla BMW 3.0 CSL un aspetto sportivo ed elegante. I cerchi in lega leggera forgiati sono dotati di pneumatici Michelin specifici.



La vista posteriore offre un'estetica potente grazie all'alettone posteriore e ai quattro terminali dell'impianto di scarico, disposti a forma di freccia. La BMW 3.0 CSL è dotata del potente motore a sei cilindri ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce.