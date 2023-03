27/03/2023

Versione limitata a 1.969 unità, numero che richiama l’anno di nascita del modello, la Mini Clubman Final Edition celebra l'interpretazione moderna del concetto di shooting-brake del marchio.



La Mini Cooper S Clubman Final Edition da 131 kW/178 CV evoca guida dinamica, stile e comfort. Come edizione speciale, è disponibile nei colori Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver. I dettagli sono realizzati nella tinta Shimmer Copper.

Il motivo grafico dei cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design Final Edition Spoke 2 tone è rifinito con una vernice trasparente colorata che ricorda il rame.



Nella zona inferiore delle porte laterali, le stripes dedicate accentuano il corpo allungato. Gli interni presentano i battitacco con la scritta Final Edition, che si ritrova anche nella razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa.



I sedili sportivi in pelle Mini Yours con supporto regolabile delle cosce e badge dell'edizione cucito, sono rifiniti in Dark Maroon e caratterizzati da un inserto in tessuto Piquet color antracite e da cuciture a contrasto blu.



L'equipaggiamento Connected Media di serie comprende un display touch da 8,8 pollici nella strumentazione centrale, il servizio digitale MINI Online, i Remote Services e l'integrazione dello smartphone per l'utilizzo di Apple CarPlay e di altre app attraverso il sistema di controllo della vettura.