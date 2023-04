24/04/2023

Suv completamente elettrico, la Maserati Grecale Folgore, identifica nel nome, la gamma elettrica del Tridente e rappresenta l'innovazione, il lusso, la bellezza tipici di Maserati.



Totalmente prodotto in Italia, Grecale Folgore è dotato di una batteria da 105 kW/h e di elementi in grado di garantire le tradizionali prestazioni del brand. Con una coppia pari a 800 Nm, immediatamente disponibile grazie alla propulsione 100% elettrica, Grecale Folgore offre 500 CV di potenza e una velocità massima superiore a 200 km/h.



Il lusso Maserati si rispecchia nel materiale dei sedili, sviluppato per Grecale Folgore. L’Econyl, un tessuto prodotto con reti da pesca recuperate, è caratterizzato da una grafica tagliata al laser ispirata ai movimenti di una ballerina.



La batteria elettrica da 400 V ad alta efficienza e alta capacità è progettata per offrire prestazioni al top su percorsi urbani e misti. Il design ricalca quello di Grecale, con elementi estetici che essaltano l’ aerodinamica. Caratteristica intrigante è la tinta Rame Folgore.