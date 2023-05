04/05/2023

Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition rappresenta la prima Heritage Special Edition Works V8 realizzata dlala divisione Land Rover Classic e si è ispirata sia al modello personale di Spencer Wilks Del 1965, amministratore delegato della Rover Car Company e uno dei fondatori di Land Rover, che all'isola di Islay, in Scozia, dove è nato il nome Land Rover e la stirpe Defender.



Basata sulle stesse specifiche tecniche del Classic Defender Works V8, la Islay Edition è alimentata da un motore a benzina V8 da 5.0 litri da 405 CV abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto velocità.



Ognuna è completamente restaurata, riprogettata e aggiornata, utilizzando veicoli prodotti dal 2012 al 2016. Ogni veicolo è assemblato a mano. Il modello è una edizione limitata a 30 esemplari, tutti Station Wagon, dei quali 17 disponibili a passo corto 90 e 13 disponibili in versione a sette posti 110. La Classic Defender Works V8 Islay Edition è in tinta Heritage Grey con tetto a contrasto e ruote in acciaio, tutti rifiniti in Limestone.



I loghi e le targhette Land Rover tradizionali sono rifiniti in tinta di carrozzeria. Esclusiva per la Works V8 Islay Edition è la grafica laterale GXC 639C. L'interno + rivestito con la lussuosa pelle Land Rover Windsor Ebony che ricopre i sedili Premium, le finiture laterali, le porte, la fodera del tetto e il cruscotto.



Un dettaglio in tinta di carrozzeria incornicia la console centrale e il Classic Infotainment System, che incorpora funzionalità moderne come la navigazione satellitare, la radio DAB e il Bluetooth in un display e una plancia originali.