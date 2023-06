30/05/2023

L’ audace e inedita Aston Martin DB12 offre carattere sportivo e massimo comfort. Attesa sulle strade a partire dal terzo trimestre, la vettura si configura come la prima Super Tourer, dando vita ad un nuovo segmento.



In ddotazione troviamo un propulsore 4.0 V8 Twin-Turbo abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e, per la prima volta, a un differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato.



Lo stile della carrozzeria è possente, mentre gli interni sono realizzati con un mix di lusso ed elementi tecnologici. Il lancio commrciale è programmato a partire dal terzo trimestre 2023.