Mazda - Auto Mazda 3 MY 2024 Mazda 3 MY 2024 berlina 1 2 3



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Mazda 3 MY 2024 31/05/2023

Mazda 3 nella versione 2024 presenta numerosi aggiornamenti, sia in tema di sicurezza che di infotainment. A bordo troviamo uno schermo e un software di infotainment migliorati, nuove porte USB di tipo C e la riorganizzazione dei comandi per ottimizzarne la facilità d’uso. Il display centrale è stato ingrandito, passando da 8,8 a 10,25 pollici, ed è inclinato verso il guidatore.



La Mazda3 2024 include importanti aggiornamenti sulla sicurezza informatica, offrendo agli utenti tranquillità nella gestione delle informazioni personali. La livrea include un nuovo colore esterno Ceramic metallizzato. Il catalogo è composto da due versioni standard (Prime Line ed Exclusive Line) disponibili con carrozzeria Sedan 4 porte e berlina 5 porte e una versione speciale Homura solo con carrozzeria berlina 5 porte.



L’allestimento Prime Line comprende i cerchi in lega da 16 pollici, sistemi di assistenza alla guida comprensivi di Head-Up Display, fari a LED, videocamera posteriore, sistema infotainment con impianto audio a 6 altoparlanti, climatizzatore manuale.



La più completa versione Exclusive Line aggiunge i cerchi da 18 pollici, l’impianto audio Mazda Armonic Acoustics con 8 altoparlanti, la Smart key, la ricarica wireless per smartphone, i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico bi-zona.



Le versioni Exclusive Line possono essere personalizzate con tre pacchetti optional: il Design Pack in cui spiccano i fari a matrice di LED e i vetri posteriori scuri , il Driver & Sound Pack e il Comfort Pack.



Infine, la versione speciale Homura che aggiunge finiture dal carattere sportivo quali i retrovisori esterni e i cerchi in lega da 18 pollici di colore Nero Lucido, i vetri scuri posteriori e i rivestimenti interni con tessuto nero e cuciture rosse.



La gamma dei motori offre unità ibride e-Skyactiv G dotate di tecnologia Mazda M Hybrid, sistema di disattivazione dei cilindri con potenze di 122 CV e 150 CV e trasmissione manuale o automatica. La motorizzazione ibrida e-Skyactiv X sempre con tecnologia Mazda M Hybrid con 186 CV è associata al cambio manuale o automatico e alla trazione anteriore o integrale.

di Grazia Dragone

Leggi Commenti » Aggiungi un commento