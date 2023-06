09/06/2023

Lexus LBX è il nuovo suv Premium Hybrid, il più piccolo della gamma che infrange gli schemi del segmento. Acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, il veicolo adotta una impostazione contemporanea, mantenendo le qualità tipiche del marchio come l'artigianato di lusso e l'ospitalità Omotenashi.



Compatta e agile, la vettura è ispirata dalla filosofia Making Luxury Personal ed è disponibile in quattro atmosfere: Elegant, Relax, Emotion e Cool, oltre alla versione di ingresso. Lo stile stabilisce una nuova identità e propone un design frontale Resolute Look, che reinterpreta la griglia a clessidra.



Il look è muscoloso e potente, mentre a bordo l’abitacolo è basato sul concetto Tazuna e sulla leggerezza, con un'eccellente visibilità e una plancia che si collega ai pannelli delle portiere. Attesa sul mercato a partire dagli inizi del 2024, LBX è lungo 4.190 mm, largo 1.825 mm, alto 1.545 mm e ha un passo di 2.580 mm.



Il cofano ribassato, le modanature della linea di cintura a filo della carrozzeria, lo spoiler posteriore sul tetto e il design ricercato dei gruppi ottici migliorano le prestazioni e l'efficienza. La scelta dei colori include tonalità vivaci e le finiture Sonic. Le versioni Emotion e Cool possono avere la verniciatura bitone, combinando qualsiasi tinta con un tetto nero a contrasto.



LBX è alimentato da un sistema Premium Hybrid Lexus di nuova generazione, composto da un motore compatto e leggero a tre cilindri da 1,5 litri e da una nuova batteria bipolare al nichel-metallo idruro (NiMH) a bassa resistenza ed elevata potenza. La potenza massima combinata del sistema ibrido è di 136 CV/ 100 kW con una coppia massima di 185 Nm.



LBX è dotato del più recente sistema Lexus Link Connect, gestito tramite un touchscreen da 9,8 pollici. Il sistema fornisce una navigazione basata su cloud.