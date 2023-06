Mazda CX-30 2024

14/06/2023

Mazda rinnova il modello CX-30 2024 proponendo sistemi di sicurezza, design e infotainment migliorati. L’ultima serie di perfezionamenti include anche la gamma colori rivista. In dettaglio, la CX-30 2024 include quattro funzioni di sicurezza attiva che lavorano insieme per garantire tranquillità a bordo.



Tra i dispositivi dedicati troviamo: il Distracted Driver Alert, una migliore frenata di emergenza autonoma (AEB) notturna, una maggiore precisione del sistema Intelligent Speed Assist (ISA) e miglioramenti al sistema di supporto alla guida in colonna (CTS - Cruising & Traffic Support).



A bordo il display centrale è stato ingrandito, passando da 8,8 a 10,25 pollici, consentendo al conducente di leggere più facilmente le informazioni in tempo reale. La CX-30 2024 aggiunge alla gamma di colori il nuovo Ceramic Metallic e viene offerta con due versioni standard (Prime Line ed Exclusive Line) e una versione speciale Homura.



L’allestimento Prime Line comprende i cerchi in lega da 16 pollici, sistemi di assistenza alla guida comprensivo di Head Up Display, fari a LED, videocamera posteriore, sistema infotainment con impianto audio a 6 altoparlanti, climatizzatore manuale.



La più ricca versione Exclusive Line aggiunge i cerchi in lega da 18 pollici, l’impianto audio Mazda Armonic Acoustics con 8 altoparlanti, la Smart key, la ricarica wireless per smartphone, i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico bi-zona.



Per la versione Exclusive Line sono disponibili tre diversi pacchetti optional: il Design Pack; il Driver & Sound Pack e, infine, il Comfort Pack.

La versione speciale Homura aggiunge alla dotazione Exclusive finiture dal carattere sportivo quali i retrovisori esterni e i cerchi in lega da 18 pollici di colore Nero Lucido, i vetri scuri posteriori e i rivestimenti interni con tessuto nero e cuciture rosse.



La CX-30 2024 è disponibile con le motorizzazione ibride e-Skyactiv G tutte dotate di tecnologia Mazda M Hybrid e sistema di disattivazione dei cilindri con potenze di 122 CV e 150 CV ed e-Skyactiv X anch’essa con tecnologia Mazda M Hybrid con 186 CV, tutte associate a trasmissione manuale o automatica. Le motorizzazioni e-Skyactiv G 150 CV ed e-Skyactiv X sono disponibili anche con trazione integrale i-Activ AWD.