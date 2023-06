19/06/2023

Vettura inedita, la nuova Renault Rafale è ispirata al mondo dell’aeronautica e rappresenta il primo veicolo di serie progettato secondo il nuovo linguaggio stilistico introdotto da Gilles Vidal, capo del Design Renault.



Il nuovo Renault Rafale è un SUV coupé dinamico basato sulla piattaforma CMF-CD di ultima generazione. La carrozzeria fastback leggermente rialzata, protetta da elementi Nero Lucido, colloca il veicolo nel segmento dei SUV coupé.

Il lungo cofano orizzontale trasmette un senso di potenza e sovrasta un frontale scolpito, contraddistinto dalla nuova forma della calandra e dalla nuova firma luminosa inaugurata da Nuova Clio.



Lungo 4,71 metri e largo 1,86 metri, il nuovo Renault Rafale rientra nel segmento D, e con un’altezza di 1,61 metri, si colloca tra i SUV sportivi. La vettura è proposta in cinque tinte di carrozzeria, di cui due inedite: Bianco Perlato Satinato e Blu Alpine, mentre Rosso Passion, Nero Étoilé e Grigio Scisto Lucido sono gli altri colori disponibili.



Renault Rafale è proposto fin dal lancio con il gruppo motopropulsore ibrido benzina E-Tech Full Hybrid da 200 CV, abbinato ad una trasmissione multimode con innesto a denti senza frizione. Dotata di architettura ibrida definigta serie-parallelo, la motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 CV è composta da un motore termico turbo benzina 3 cilindri e 1,2 litri da 130 CV (96 kW) con 205 Nm di coppia e da due motori elettrici.



All’interno, Nuovo Renault Rafale può contare sull’inedito tetto in vetro opacizzante Solarbay e ripropone sulla plancia il doppio display OpenR. Propone anche nuovi sedili specifici, un bracciolo posteriore tecnologico per i passeggeri della seconda fila e molte innovazioni nella scelta di colori e materiali.