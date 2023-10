Mazda 2 2023

04/10/2023

Rinnovata puntando su un design contemporaneo, la piccola Mazda 2 offre due nuove tinte, una nuova struttura per gli allestimenti e due edizioni speciali: le sportive Homura e Homura Aka. Il frontale è caratterizzato da una fascia frontale in tinta con la carrozzeria. Presente anche un nuovo disegno del paraurti, ora più sportivo.



L’estetica della parte anteriore conferisce maggiore presenza su strada e, grazie alla diversa finitura della calandra, ne distingue i vari allestimenti: da quello entry level Centre Line fino al top di gamma Exclusive Line.



Entrambe le versioni sono dotate di un ricco equipaggiamento di serie: display a colori da 8 pollici, connessione Apple CarPlay e Android auto, rivestimenti in pelle per volante e fari a LED completi di lavafari.



L’allestimento Centre Line è caratterizzato da dettagli in tinta con la carrozzeria. Comodità e sicurezza sono migliorate grazie al Convenience Pack che include i sensori di parcheggio, il monitoraggio degli angoli ciechi e il Sistema intelligente di frenata in città (SCBS). A questi si aggiungono i sedili riscaldabili, i sensori luce/pioggia e il climatizzatore automatico. Le due nuove tinte Aero Grey e Air Stream Blue, portano i colori disponibili a undici.



Interessanti le due versioni speciali: Homura e Homura AKA. Entrambe si caratterizzano per la griglia a nido d’ape di colore nero con accenti rossi, le finiture di colore nero lucido per i retrovisori esterni, l’antenna di tipo shark e i passaruota inferiori anteriori e posteriori.



La gamma dei propulsori, modificata nel 2022, resta invariata per il model year 2023. La tecnologia Mazda Diagonal Vortex Combustion ha ridotto le emissioni di CO2 e migliorato l’efficienza del motore quattro cilindri Skyactiv G da 1,5 litri. Disponibile con 75 CV per i neopatentati e 90 CV abbinato alla tecnologia Mazda M Hybrid, entrambi i motori sono ai vertici della categoria per consumi ed emissioni. La commercializzazione è partita da maggio 2023.