27/10/2023

Subaru Sport Mobility Concept è un veicolo elettrico a batteria (BEV) che evoca l'evoluzione dei valori Subaru Sport. La struttura di base si basa sul concetto di un guidatore al centro, che controlla tutte e quattro le ruote a suo piacimento.



Pur offrendo una posizione di seduta bassa, la vettura è progettata per garantire un'eccellente visibilità e percettibilità per il conducente, fornendo un pacchetto che consente una guida piacevole.



I pannelli della carrozzeria sono progettati per minimizzare le superfici e le linee, creando una forma tesa, pulita e tridimensionale che fornisce un senso di protezione e una linea filante.