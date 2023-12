27/11/2023

La nuova Volvo EX30 completamente elettrica è stata progettata per avere la più bassa impronta di CO2 di qualsiasi altro modello della gamma. Il suv premium di piccole dimensioni riassume tutti i i principi costruttivi del marchio ma in un formato più piccolo.



Il passo lungo, le ruote grandi e gli sbalzi uniformi conferiscono equilibrio ed eleganza agli esterni. Nel frontale si notano la calandra chiusa e un’interpretazione digitale dei proiettori Martello di Thor.



Cinque vivaci tonalità della carrozzeria, dall'elegante Cloud Blue al luminoso Moss Yellow, conferiscono carattere e originalità. Il veicolo è proposto con tre varianti di powertrain e due diversi tipi di batteria.



Per chi trascorre la maggior parte del tempo in città o percorre distanze più brevi tra una ricarica e l'altra, è prevista l’opzione a motore singolo con batteria LFP. La batteria LFP ad autonomia standard, che utilizza la chimica del litio ferro fosfato, che la rende più efficiente.



Se si preferisce incrementare al massimo l'autonomia, la variante Single Motor Extended Range con batteria NMC ad autonomia estesa è la scelta ideale. Questa opzione a motore singolo e autonomia estesa garantisce un'autonomia fino a 480 km tra una carica e l'altra.



Infine, se la priorità sono le prestazioni, esiste la variante Twin Motor Performance, che abbina la batteria NMC a un motore elettrico supplementare. Questa variante a trazione integrale dell'EX30 ha una potenza di 315 kW (428 CV) e scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. La Volvo EX30 è la prima auto a includere una nuova generazione della funzione Park Pilot Assist.



La vettura offre la possibilità di scegliere tra cinque diversi temi per l'illuminazione interna. Ognuno di essi si ispira a un diverso paesaggio scandinavo e cambia colore, generando un senso di calma. Dal 2024 sarà disponibile anche nella variante Cross Country.