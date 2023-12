Dacia Duster 2024

30/11/2023

La terza generazione di Dacia Duster conserva le qualità estetiche che ne hanno decretato il successo, soprattutto la personalità di SUV solido e robusto, ulteriromente esaltata attraverso una nuova immagine. La vettura si presenta con uno stile pulito, netto, moderno, libero da artifici.



Il frontale appare molto verticale, i passaruota hanno bordi smussati, spiccano l’ampio portellone posteriore e i finestrini laterali che si estendono in dall’anteriore al posteriore. Come il design esterno, anche quello interno non dimentica l’essenziale.



Particolare cura è stata dedicata all’ergonomia con il display centrale da 10,1 pollici inclinato di 10° verso il conducente e collocato nel suo campo visivo. Il nuovo comando del cambio automatico, associato alla motorizzazione Hybrid 140, è ergonomico. Il volante, appiattito in alto e in basso, è comodo da usare e facilita l’accesso a bordo.



Grazie all’utilizzo della piattaforma CMF-B, nuovo Duster offre un volume interno maggiore rispetto a quello della precedente generazione. E’ disponibile con trazione 4x4 e Terrain Control che può essere gestito attraverso 5 modalità di guida.



La gamma delle unità offre nuove propulsioni ibride. Troviamo il full Hybrid 140 composta da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri da 94 CV, due motori elettrici (un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) e un cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo è dotato di 4 rapporti per il motore termico e altri 2 per quello elettrico.



La motorizzazione Duster TCe 130 rappresenta un primo livello di elettrificazione che abbina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione basato sul ciclo Miller ad un sistema mild hybrid da 48V. Il motore TCe 130 è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti per le versioni a trazione anteriore e trazione integrale. Infine, troviamo il basato su alimentazione bifuel benzina-GPL.



Il catalogo di Duster si articola su tre livelli: Essential, Expression e un’ offerta di livello superiore con due allestimenti dai contenuti differenziati: Duster Extreme, destinato agli amanti delle attività all’aria aperta e Duster Journey, per chi preferisce l’eleganza discreta, il comfort e la tecnologia.