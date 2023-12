Kia Sorento 2024

01/12/2023

Kia Sorento si presenta con un aggiornamento del design che include nuovi colori, materiali sostenibili e una nuova esperienza di bordo. Disponibile in configurazione a 7 posti, il rwstyling risponde alle esigenze di vita attuali.



Inoltre, la gamma propulsori efficienti, full hybrid e plug-in hybrid, supporta la transizione verso la mobilità sostenibile.



Il design esterno rinnovato conferisce una forte presenza su strada e non solo. Alla vista anteriore, le nuove linee del cofano, con un volume più elevato ed una silhouette più netta, definiscono un design di livello superiore. Gli esclusivi fari verticali e le distintive luci diurne, DRL, con disegno star map ne enfatizzano l'immagine futuristica, come la nuova griglia del radiatore dalla trama a rete tridimensionale.



Il profilo laterale sottolinea il design del parafango rafforzato da inserti protettivi marcati. Il nuovo Sorento debutta con tre nuovi disegni per i cerchi in lega, disponibili nelle misure da 18, 19 o 20 pollici.



Nella vista posteriore spiccano le luci a LED diagonali. La gamma colori della nuova Sorento prevede 10 tinte, di cui tre inedite: Volcanic Sand, Interstellar Grey e Cityscape Green.

Le dimensioni importanti di Kia Sorento regalano all’interno una sensazione di ambiente infinito. Spiccano i nuovi sedili relaxation anteriori con memoria e per il conducente il sedile Driver Ergo Motion, dotato di supporti, compreso quello lombare a celle d'aria, regolabile elettricamente. Il volante in similpelle è dotato della funzione di riscaldamento per l’inverno e, a richiesta, può essere ordinato con la funzione di inclinazione e regolazione elettrica telescopica.



I sedili anteriori regolabili elettricamente, sono corredati delle funzioni di ventilazione e riscaldamento, così come i sedili della seconda fila. Per quanto riguarda i propulsori, troviamo diverse offerte e configurazioni. La versione Plug-in Hybrid è dotata di un motore 1.6 T-GDI e di una batteria da 13,8 kWh abbinata a un cambio automatico a sei marce (6AT) con trazione integrale 4WD di serie.



La Sorento Hybrid dispone di un motore 1.6 T-GDI abbinato ad una batteria da 1,49 kWh, con cambio a sei marce ed è disponibile sia con trazione anteriore, 2WD, sia integrale 4WD. La versione con motore 2.2 diesel utilizza un cambio a doppia frizione ad otto rapporti (8DCT) e viene offerta con entrambe le trazioni, anteriore o integrale. Il nuovo Sorento sarà lanciato sul mercato italiano nel secondo trimestre 2024.