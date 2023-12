Citroen - Auto Citroen My Ami Pop 2024 Citroen My Ami Pop 2024 city car

18/12/2023

Citroen rende più moderna la versione My Ami Pop attraverso un nuovo design che ne esalta il carattere giovane e sportivo.



My Ami Pop conserva le note caratteristiche di stile come i quattro copriruota, la striscia grafica nera sotto il parabrezza, il rinforzo del paraurti anteriore e posteriore, lo spoiler posteriore, i due adesivi sui pannelli laterali posteriori e i due adesivi sulle soglie delle porte. Il catalogo dei colori introduce l'infrarosso come tonalità dominante.



Gli adesivi sulle soglie delle porte e sui pannelli laterali passano dall'arancione al rosso Infrarosso, il colore della gamma Citroen. La vettura presenta nuove cornici dei proiettori e nuovi elementi grafici. L'adesivo sulla porta acquista maggiore carattere. Il rivestimento della capsula mantiene il numero due già presente su My Ami Pop. Inoltre, le striature sulla parte inferiore della capsula ricordano gli chevron di Citroen.



Sui pannelli laterali posteriori, le tre linee dell'adesivo sono sostituite da un nuovo elemento decorativo: il cerchio, diviso in due metà, una piena e l'altra con il solo contorno. My Ami Pop introduce il selettore di guida sulla console centrale per migliorare l'ergonomia.



Tutti i comandi sono più visibili e facili da selezionare. All'interno di My Ami Pop si trovano accessori funzionali come la clip per lo smartphone, le tasche a rete sulle porte, la rete divisoria centrale, i tappetini e il connect box Dat@mi che permette di collegare lo smartphone ad Ami per accedere a tutti i suoi dati. Le prime consegne avverranno nel primo trimestre del 2024.

di Grazia Dragone

